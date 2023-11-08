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Сегодня, 18:30

«Витязь» — «Торпедо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ «Витязь» — «Торпедо» начнется в 19.15 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Ларионов.
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Витязь» в Балашихе проведет игру с нижегородским «Торпедо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 8 ноября. Встреча пройдет на территории «Арены Балашиха». Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» в своем матч-центре проведет онлайн-трансляцию с самыми важными событиями игры «Витязь» — «Торпедо».

Видеотрансляция матча «Витязь» — «Торпедо» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ, а также в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Начало — в 19.15 мск.

«Витязь» с 18 баллами занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» Игоря Ларионова с 34 очками располагается на четвертой строчке Запада.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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