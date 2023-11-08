Дубль Коваленко принес «Торпедо» победу над «Витязем»

«Торпедо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У нижегородской команды дубль оформил Николай Коваленко и еще по голу забили Максим Летунов и Кирилл Воронин. Единственную шайбу за подмосковный клуб забросил Владимир Галузин.

После этой игры «Торпедо» вернулось на 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков за 28 матчей. «Витязь» идет на последнем месте с 18 очками в 28 встречах.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Коваленко — 5 (Летунов, Марин), 2:25 — 0:1. Летунов — 13 (бол., Коваленко, Конюшков), 25:09 — 0:2. Коваленко — 6 (бол., Конюшков), 33:42 — 0:3. Галузин — 4 (Яремчук), 39:10 — 1:3. Воронин — 6 (Линч, Фирстов), 53:45 — 1:4.

Вратари: Шикин — Гуска.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 23 (3+9+11) — 24 (10+4+10).

Судьи: Бондарь, Лазарев.

8 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 2988 зрителей.