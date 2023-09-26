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Сегодня, 21:03

«Торпедо» победило «Витязь» и возглавило Западную конференцию ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

Руслан Минаев
Хоккеисты «Торпедо».
Фото ХК «Торпедо»
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«Торпедо» на выезде обыграло «Витязь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.

У гостей забивали Кирилл Воронин, Даниил Бокун, Игорь Ларионов и Кирилл Ураков. У хозяев шайбу забросил Станислав Яровой.

В третьем периоде игрок нижегородцев Владислав Фирстов был оштрафован на 10 минут за оскорбление судьи.

«Торпедо» возглавил турнирную таблицу «Запада» с 17 очками. У «Витязя» 3 очка и последнее место.

В следующем матче «Торпедо» примет «Ак Барс» 28 сентября. «Витязь» дома сыграет с «Ладой» 28-го числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (0:0, 0:4, 1:0)

Голы: Воронин — 2 (Ларионов), 21:10 — 0:1. Бокун — 2 (Воронин, Сизов), 30:23 — 0:2. Ларионов — 2 (бол., Летунов, Артамонов), 32:41 — 0:3. Ураков — 1 (Веряев, Сизов), 38:46 — 0:4. Яровой — 3 (бол., Руденков, Барак), 43:37 — 1:4.

Вратари: Дорожко (Шикин, 40:00) — Кульбаков.

Штраф: 10 — 24.

Броски: 27 (10+10+7) — 45 (11+22+12).

Судьи: Бондарь, Гашилов.

26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». 2756 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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