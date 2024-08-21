«Витязь» в овертайме победил «Торпедо» в товарищеском матче

Сегодня, 15:51
«Витязь» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
В основное время у хозяев отличились Андрей Чивилев и Михаил Абрамов. У гостей шайбы забросили Максим Глинский и Александр Дарьин.
В овертайме Дмитрий Бучельников принес хозяевам победу.
Регулярный сезон начнется 3 сентября 2024 года.
Хоккей
Товарищеские матчи. Клубы
«Витязь» (Московская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
Голы: Чивилев — 1 (Цицюра), 2:26 — 1:0. Абрамов — 1 (буллит), 30:11 — 1:1. Глинский — 1 (Ян, Воронин), 31:38 — 1:2. Дарьин — 1 (Малоросиянов, Васильев), 42:00 — 2:2. Бучельников — 2 (Цицюра), 64:24 — 3:2.
Вратари: Шикин — Бочаров.
Штраф: 10 — 12.
Судьи: Морозов, Пестов.
21 августа. Балашиха. Арена Балашиха.