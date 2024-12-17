«Витязь» и «Торпедо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 17 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Арене Балашиха».

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также игру в Подмосковье можно смотреть в Нижнем Новгороде на местном телеканале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Торпедо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Перед паузой на Кубок Первого канала «Витязь» уступил «Спартаку» на своем льду (2:4, дома), а «Торпедо» выиграло у «Лады» (3:2, дома).

Матч «Витязь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс