Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:15

«Витязь» — «Торпедо»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 17 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
Telegram Дзен

«Витязь» и «Торпедо» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 17 декабря. Матч начнется в 19.00 по московскому времени и пройдет на «Арене Балашиха».

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Также игру в Подмосковье можно смотреть в Нижнем Новгороде на местном телеканале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Торпедо» отслеживайте в матч-центре «СЭ».

Перед паузой на Кубок Первого канала «Витязь» уступил «Спартаку» на своем льду (2:4, дома), а «Торпедо» выиграло у «Лады» (3:2, дома).

Матч «Витязь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Читайте также
Баскетболист и бывший муж Седоковой Янис Тимма покончил с собой
В Госдуме предложили штрафовать россиян за дарение алкоголя
В МИДе назвали разоблачения генерала Кириллова угрожающими для противников РФ
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя