Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:10

«Витязь» — «Трактор»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Трактор» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
Telegram Дзен

«Витязь» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Матч на «Арене Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на канале «ОТВ» (начало — в 20.50 по местному времени).

Изучайте ключевые события и результат игры «Витязь» — «Трактор» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Витязь» во вторник уступил СКА (1:4), а «Трактор» — проиграл «Куньлуню» (3:4 ОТ).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
Читайте также
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Международный союз конькобежцев выразил соболезнования из-за авиакатастрофы в США
Крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать. Что пишут СМИ
Песков заявил о подтверждении сообщений о гибели россиян при крушении самолета в США
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя