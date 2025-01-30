«Витязь» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 30 января. Матч на «Арене Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Подмосковье покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Челябинска игра пройдет на канале «ОТВ» (начало — в 20.50 по местному времени).

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Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Витязь» во вторник уступил СКА (1:4), а «Трактор» — проиграл «Куньлуню» (3:4 ОТ).