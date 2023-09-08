«Витязь» и «Трактор» в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Балашиха», начало — в 19.00 по московскому времени.

Зрители смогут посмотреть матч в Балашихе на телеканале KHL Prime. Старт прямой трансляции запланирован на 18.45 по московскому времени.

Игра «Витязь» — «Трактор» также будет доступна платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 18.50.

Жители Челябинска увидят матч «Витязь» — «Трактор» в прямом эфире телеканала «ОТВ». Эфир начнется в 20.55 по челябинскому времени.

Формальные события матча «Витязь» — «Трактор» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Витязь» набрал 2 очка в трех стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Команда из Балашихи замыкает турнирную таблицу Западной конференции.

«Трактор» победил «Ладу» в Тольятти, проиграл «Ак Барсу» и уступил «Локомотиву» в овертайме. Уральцы с 3 очками после трех матчей занимают 7-е место в Восточной конференции.