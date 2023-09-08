Сегодня, 17:30
«Витязь» и «Трактор» в пятницу, 8 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Балашиха», начало — в 19.00 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть матч в Балашихе на телеканале KHL Prime. Старт прямой трансляции запланирован на 18.45 по московскому времени.
Игра «Витязь» — «Трактор» также будет доступна платных платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Оба сервиса запустят прямой эфир в 18.50.
Жители Челябинска увидят матч «Витязь» — «Трактор» в прямом эфире телеканала «ОТВ». Эфир начнется в 20.55 по челябинскому времени.
Формальные события матча «Витязь» — «Трактор» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Витязь» набрал 2 очка в трех стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Команда из Балашихи замыкает турнирную таблицу Западной конференции.
«Трактор» победил «Ладу» в Тольятти, проиграл «Ак Барсу» и уступил «Локомотиву» в овертайме. Уральцы с 3 очками после трех матчей занимают 7-е место в Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|3
|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
|3
|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
|
Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
|
Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -