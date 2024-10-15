«Витязь» заключил контракт с бывшим форвардом «Трактора» Калининым

Сегодня, 12:42
«Витязь» подписал нападающего Сергея Калинина, сообщает пресс-служба КХЛ.
Отмечается, что соглашение с 33-летним игроком рассчитано на два года.
С 2020 года Калинин выступал за «Трактор». В апреле челябинский клуб объявил, что не будет предлагать форварду новый контракт. Ранее в России Калинин играл за ЦСКА, СКА и «Авангард», в НХЛ он представлял такие команды, как «Торонто» и «Нью-Джерси».
После 15 матчей «Витязь» с 16 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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|Автомобилист
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|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
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Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
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Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|15
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
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Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11