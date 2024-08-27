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Сегодня, 15:17

«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Рыковым

Алина Савинова
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«Витязь» заключил пробный контракт с защитником Егором Рыковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне 27-летний Рыков выступал за «Авангард», за который провел 5 матчей, не отметившись результативными действиями. Всего на его счету в КХЛ 58 (5+53) очков в 300 играх.

Защитник является серебряным призером молодежного чемпионат мира-2016 и бронзовым призером этого же турнира 2017 года.

Новый сезон в КХЛ стартует 3 сентября. Первый матч регулярного чемпионата «Витязь» проведет на своем льду против «Адмирала». Встреча запланирована на 4 сентября.

Егор Рыков
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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