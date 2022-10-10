«Витязь» занимается поиском нападающего

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» ведет поиски игрока на позицию нападающего.

«Находимся сейчас в поиске нападающего, учитывая, что у нас трое травмированных. Пытаемся выправить ситуацию», — приводит ТАСС слова генерального менеджера подмосковного клуба Игоря Варицкого.

В списке травмированных у «Витязя» находятся нападающие Александр Авцин, Александр Яремчук и Тайлер Граовац.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» забросил 44 шайбы. На данный момент команда занимает 5-е в Западной конференции (21 очко).