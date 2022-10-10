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Сегодня, 11:56

«Витязь» занимается поиском нападающего

Алина Савинова

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» ведет поиски игрока на позицию нападающего.

«Находимся сейчас в поиске нападающего, учитывая, что у нас трое травмированных. Пытаемся выправить ситуацию», — приводит ТАСС слова генерального менеджера подмосковного клуба Игоря Варицкого.

В списке травмированных у «Витязя» находятся нападающие Александр Авцин, Александр Яремчук и Тайлер Граовац.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» забросил 44 шайбы. На данный момент команда занимает 5-е в Западной конференции (21 очко).

Источник: https://tass.ru/sport/16002767?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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