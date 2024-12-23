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Сегодня, 17:00

Владелец АКМ прокомментировал возможность слияния клуба с «Ладой» для выступления в КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Председатель совета директоров компании «Полипласт», владелец тульского АКМ Александр Шамсутдинов в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб будет представлен в КХЛ командой в Тольятти на базе местной «Лады».

— Ходят упорные слухи, что в следующем сезоне АКМ будет выступать в Тольятти и называться «Лада-АКМ».

— Все может быть, не могу однозначно ответить на этот вопрос. На настоящий момент окончательного и бесповоротного решения нет.

— Есть даже информация, что сотрудники АКМ Виталий Злобин и Алмаз Гарифуллин станут генеральным директором и генеральным менеджером «Лады». Это ведь ваши люди.

— Люди наши, но пока это только слухи. Я не знаю, чем эти слухи подтверждены, и не могу подтвердить их сам.

— И еще один слух: проект в Тольятти будет действовать два года, а в Туле начнется строительство арены под КХЛ. Когда примерно будет решение?

— Думаю, что в первом полугодии 2025 года мы должны определиться. В следующий сезон мы, наверное, уже не попадаем.

— Почему для вас важно кооперироваться именно с «Ладой»?

— Мы ведем переговоры не только с Тольятти. Какого-то явного предпочтения здесь нет. Мы общаемся с руководителем региона (губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. - Прим. «СЭ»), с которым вместе работали, достаточно хорошо друг друга знаем. Он очень много сделал для «Академии Михайлова», находясь на позиции заместителя Алексея Геннадьевича Дюмина (экс-губернатора Тульской области. - Прим. «СЭ»). Мы очень плодотворно работали и, безусловно, хорошо друг друга понимаем. Но есть и другие предложения, которые мы рассматриваем и обсуждаем.

— Это если говорить про Тулу?

— Да. Если проект с Тольятти состоится, то будем выступать в КХЛ. Но времени на подготовку будет очень мало. Надо сделать так, чтобы от этого выиграла сама «Лада». Чтобы у клуба появилось второе дыхание. Чтобы болельщики не ругали нас, туляков, а, наоборот, приветствовали. Ведь «Лада» — самобытный клуб со своей историей, бренд всей страны. Он будет существовать и без нас.

АКМ основан в 2021 году и выступает в первенстве ВХЛ.
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ХК АКМ
ХК Лада
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