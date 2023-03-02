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КХЛ

Сегодня, 19:23

Владимир Антипов: «Серия «Салават Юлаев» — «Адмирал» продлится долго — шесть-семь матчей»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Антипов высказался о поражении уфимской команды от «Адмирала» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ (1:2 ОТ).

«Серия интересная. Думаю, команды равного уровня. Серия продлится долго — шесть-семь матчей. То, что «Адмирал» победил в первой игре, не удивляет. Команда весь сезон доказывала, что может играть с любым соперником», — приводит «РБ Спорт» слова Антипова.

Также он назвал преимущества каждой из команд.

«Преимущества «Салавата Юлаева» — это реализация моментов и большинства. У «Адмирала» — дисциплина, терпение и самоотдача», — добавил Антипов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Адмирала». Следующая встреча команд состоится в Уфе 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-antipov-seriya-salavat-admiral-prodlitsya-dolgo-shest-sem-matchej/
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Владимир Антипов
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