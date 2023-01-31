Галузин: «В плей-офф должны выходить 16 команд и играть друг с другом без деления на конференции»

Нападающий «Витязя» Владимир Галузин поделился мнением о возможной реформе плей-офф КХЛ.

«Любые перемены — это что-то новое, интересное для болельщиков. Изменение формата плей-офф имеет право на жизнь. Мое мнение — в плей-офф должны выходить 16 команд и играть друг с другом без деления на конференции, как во времена Суперлиги. Но здесь, наверное, вопрос финансов и логистики. В лиге понимают, что время непростое, поэтому и хотят проводить первый раунд Кубка Гагарина по старой формуле», — цитирует Галузина пресс-служба КХЛ.

В 57 матчах «Витязь» набрал 66 очков и расположился на 6-м месте в Западной конференции.