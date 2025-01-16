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Сегодня, 18:49

Защитник «Северстали» Грудинин: «В матче со СКА выйдем с настроем на победу»

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Защитник «Северстали» Владимир Грудинин оценил турнирное положение команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Пока «Северсталь» идет на шестом месте. Как оцените текущий сезон?

— Вы знаете, что таблица сейчас очень плавающая. До второго места буквально несколько очков. Да, проиграли «Динамо», но хоккей замечателен тем, что завтра ты можешь выиграть и оказаться на высшей ступени. Поэтому в следующей игре выйдем с настроем на победу.

— Очень плотная таблица в Западной конференции. Обращаете ли на это внимание?

— Это есть в голове. Но, повторюсь, у нас есть свой стиль, и мы должны выигрывать в каждом матче. Чем чаще ты побеждаешь, тем больше поднимаешься в турнирной таблице.

— У вас девять очков, вы в одном балле от личного рекорда в КХЛ.

— Конечно, мне хочется прогрессировать вместе с командой и набирать очки. Не могу сказать, что я доволен своей статистикой, но мне хочется побить свой личный рекорд и набрать как можно больше очков. Считаю, что это правильный максимализм. Все спортсмены должны хотеть большего для себя и команды, — сказал Грудинин «РБ Спорт».

Сейчас «Северсталь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 55 очками в 45 матчах.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Северсталь
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