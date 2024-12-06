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Сегодня, 22:30

Крикунов: «Назначить Буше при работающем Звягине — глупость руководства «Авангарда»

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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал глупостью назначение Ги Буше в «Авангард» при работающем Сергее Звягине.

«Что касается назначения Буше до ухода Звягина, это глупость. Неразумное решение, во всей лиге это сразу отметили. Ну что это такое? Если ищете тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите, поменяете тогда. А как работать Звягину, когда уже известно, что он уйдет через пару недель? Как на него хоккеисты будут смотреть? Ты тут, мол, ненадолго, что нам слушать тебя», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

3 декабря «Авангард» объявил об уходе российского тренера. На его место назначен канадский специалист Ги Буше.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ХК Авангард
Владимир Крикунов
Ги Буше
Сергей Звягин
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