Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:50

Крикунов: «Звягин — демократ, а с хоккеистами «Авангарда» надо было пожестче»

Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что демократичность Сергея Звягина помешала ему в работе в «Авангарде».

«Серегу хорошо знаю, много с ним работали. Вроде как уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде», но ему не дали довести дело до конца. В принципе команда там хорошая. Чуть пожестче надо было с игроками, Серега ведь демократ, так сказать, где-то мягковат был, видимо. А с хоккеистами так нельзя», — сказал Крикунов «ВсеПроСпорт».

3 декабря «Авангард» объявил об уходе Звягина. Его место занял канадский специалист Ги Буше.

Источник: «ВсеПроСпорт»
ХК Авангард
Владимир Крикунов
Сергей Звягин
Читайте также
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Сегодня
Вчера
Неделя