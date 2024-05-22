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Сегодня, 15:35

Крикунов: «ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне»

Владислав Корегин
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что ЦСКА не станет претендентом на завоевание Кубка Гагарина в сезоне-2024/25.

27 марта армейцы объявили о назначении Ильи Воробьева на пост главного тренера команды.

«В следующем сезоне за Кубок Гагарина будут бороться те, кто играл в последнем финале. Помимо «Локомотива» и «Металлурга», претендовать на победу будут СКА и «Динамо». Не знаю, успеет ли Илья Воробьев за один сезон перестроить команду. Понятно, что перед началом сезона за Кубок борются все клубы. Но надо говорить о тех, кто реально будет претендовать на трофей. Думаю, ЦСКА не возьмет Кубок Гагарина в следующем сезоне», — цитирует Крикунова Legalbet.

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В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Сергея Федорова занял шестое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В первом раунде плей-офф красно-синие проиграли ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 1-4.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Крикунов
Илья Воробьев
Кубок Гагарина
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