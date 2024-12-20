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Сегодня, 07:57

Крикунов: «Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал идею проведения выставочного матча между СКА и «Монреалем».

«Почему бы и нет. Думаю, интерес матч вызовет. Всегда любопытно, когда российские команды играют с канадскими. И не только нам — там тоже полно людей, любящих российский хоккей. Сколько в НХЛ наших ребят играет прекрасно, болельщики ими восхищаются. Не думаю, что разница в классе у СКА и «Монреаля» огромна. В свое время мы туда ездили — если не первая сборная, то вторая. У нас был навык играть с ними, и ажиотаж был огромным. Так что будет интересно, если такой матч удастся провести», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

СКА является последним российским клубом, игравшим против команды НХЛ. В 2010 году петербургские армейцы дома обыграли «Каролину» со счетом 5:3.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Владимир Крикунов
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