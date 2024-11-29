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Сегодня, 07:02

Крикунов: «По игре «Автомобилист» стал сильнее, чем в прошлом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов оценил результаты команды в текущем FONBET чемпионате КХЛ.

«По игре «Автомобилист» стал сильнее, чем в прошлом сезоне. Если хоккеисты проникнутся идеей выступить в Кубке Гагарина лучше, чем в прошлый раз, то могут далеко дойти и побороться за трофей. У них сохранился состав, тренерский штаб.

«Автомобилисту» няньки не нужны. Игроки все обученные, друг друга понимают. Там есть и опытные ребята: Голышев, Да Коста. Хотя у Голышева травма, команда играет и без него», — цитирует Legalbet Крикунова.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Владимир Крикунов
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