Крикунов: «Назначения Буше до ухода Звягина — это глупость»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов назвал глупостью назначение Ги Буше в «Авангард» при работающем Сергее Звягине.

«Что касается назначения Буше до ухода Звягина, это глупость. Неразумное решение, во всей лиге это сразу отметили. Ну что это такое? Если ищите тренера, делайте это тихо. Как приедет, так и объявите, поменяете тогда. А как работать Звягину, когда уже известно, что он уйдет через пару недель? Как на него хоккеисты будут смотреть? Ты тут, мол, ненадолго, что нам слушать тебя», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезна-2025/26, а 3 декабря «Авангард» объявил об уходе Звягина.