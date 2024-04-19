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Сегодня, 07:45

Крикунов: «Металлург» и «Локомотив» — равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал победу «Металлурга» над «Локомотивом» (2:1) в первом матче финала Кубка Гагарина.

«Равная игра, где-то повезло «Металлургу», что они сумели забросить шайбу. Ярославль пока вкатывается в игру, они немного потеряли чувство борьбы и дистанции. Вся борьба еще впереди. Я бы не сказал, что команды играют в осторожный хоккей, вратари сыграли хорошо и обеспечивали адреналин. Много голов сегодня не увидели из-за хорошей игры двух вратарей. Команды присматривались друг к другу, сейчас уже игра пойдет. Равные команды, у них все одинаково, сложно что-то предсказать», — цитирует Metaratings.ru Крикунова.

«Металлург» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Магнитогорске 20 апреля. Начало — в 14.30 по московскому времени.

 
Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo; обыграли &laquo;Локомотив&raquo; в&nbsp;первом матче финальной серии Кубка Гагарина. «Магнитка» начала финал с победы. Чем ответит «Локомотив»?
Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-vyskazalsya-o-pobede-metallurga-v-pervom-matche-finala-kubka-gagarina-354818/
Хоккей
НХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Владимир Крикунов
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