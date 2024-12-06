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Сегодня, 08:58

Крикунов: «Звягин уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде», но ему не дали довести дело до конц»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что демократичность Сергея Звягина помешала ему в работе в «Авангарде».

«Серегу хорошо знаю, много с ним работали. Вроде как уже начал выправлять ситуацию в «Авангарде», но ему не дали довести дело до конца. В принципе команда там хорошая. Чуть пожестче надо было с игроками, Серега ведь демократ, так сказать, где-то мягковат был, видимо. А с хоккеистами так нельзя», — цитирует «ВсеПроСпорт» Крикунова.

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с канадским специалистом Ги Буше до конца сезна-2025/26, а 3 декабря «Авангард» объявил об уходе Звягина.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
Владимир Крикунов
Сергей Звягин
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