Крикунов: «Демидову надо ехать в НХЛ, большому кораблю большое плавание»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру хоккеиста СКА Ивана Демидова.

«Иван Демидов — очень интересный игрок. Роман Борисович Ротенберг собирает в СКА молодых талантливых ребят. Но каким бы талантливым ни был Демидов, он все равно уедет в НХЛ, долго играть у нас не будет. Большому кораблю большое плавание. Ему надо ехать в НХЛ, он там еще больше раскроется и засверкает», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

19-летний форвард набрал 40 очков (19+21) в 49 матчах текущего сезона КХЛ. На последнем драфте НХЛ Демидов был выбран командой «Монреаль» под общим пятым номером.