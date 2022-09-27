Крикунов: «Думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут в КХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на рекомендации Финской ассоциации хоккеистов не переходить игрокам в российские клубы.

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига. У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас», — сказал Крикунов Metaratings.ru.

В КХЛ продолжает играть один представитель Финляндии — нападающий Теему Пулккиненом, который выступает за челябинский «Трактор».