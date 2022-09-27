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КХЛ

27 сентября, 20:49

Крикунов: «Думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут в КХЛ»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на рекомендации Финской ассоциации хоккеистов не переходить игрокам в российские клубы.

«Я думаю, финские хоккеисты больше потеряют, если не приедут. Уровень финской лиги не такой высокий, за границу не так много народу у них уезжает, поэтому они потеряют больше, чем наша лига. У нас все играют: шведы, американцы, канадцы, чехи, словаки, ну заменят их другими игроками. Проблема у них, а не у нас», — сказал Крикунов Metaratings.ru.

В КХЛ продолжает играть один представитель Финляндии — нападающий Теему Пулккиненом, который выступает за челябинский «Трактор».

Источник: https://metaratings.ru/news/krikunov-finny-poslushnyy-narod-amerikantsy-skazali-chto-ne-nado-vashim-igrokam-tam-igrat-vot-i-vsye-1370298/
КХЛ
Владимир Крикунов
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