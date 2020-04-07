Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

7 апреля 2020, 17:33

Владимир Крикунов рассказал, как проводит время дома в период самоизоляции

Екатерина Беспалова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов пошутил, что люди скоро сами начнут проситься на работу.

— Да лучше бы работать, честное слово, — цитируют «РИА «Новости» Крикунова. — У меня такое чувство, что скоро народ сам пойдет на работу. Люди начнут проситься на работу, лишь бы дома не сидеть. У меня дел хватает: барбос вот бегает, сосны большие у меня тут, елки — иголок накидают, чистить надо. По дому дел полно.

Решилось ли у меня что-то по новому контракту? — Пока нет, но до 30 апреля мы этот вопрос решим.

Ранее КХЛ приняла решение об отмене сезона.

Источник: https://rsport.ria.ru/20200407/1569704393.html
ХК Динамо (Москва)
Владимир Крикунов
2
0
Читайте также
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
Ефимова допустила, что может принять участие в Олимпиаде в Париже
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Игорь Ларионов: «Ко мне не обращались из «Салавата». Но было бы интересно попробовать себя в таком клубе»

Как не сойти с ума на карантине. Совет вратаря сборной России