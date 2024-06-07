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Сегодня, 04:24

Леонов: «Считаю, что Радулов очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов считает, что уход нападающего Александра Радулова из «Ак Барса» является своевременным.

«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время. Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах. В «Ак Барсе» он был звездой, это один из самых талантливых игроков», — цитирует ТАСС Леонова.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: https://tass.ru/sport/21014211
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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