Леонов: «Считаю, что Радулов очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов считает, что уход нападающего Александра Радулова из «Ак Барса» является своевременным.

«Это классный человек, человек-энергия, человек медийный. Считаю, что он очень много сделал для «Ак Барса», но всему свое время. Обновился тренерский штаб, будет новый рисунок игры, поэтому желаю ему удачи, найти себя в других клубах. В «Ак Барсе» он был звездой, это один из самых талантливых игроков», — цитирует ТАСС Леонова.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.