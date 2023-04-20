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Сегодня, 20:39

Министр спорта Татарстана: «Финал Кубка Гагарина — уже невероятное достижение «Ак Барса»

Леонов прокомментировал выступление казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал выступление казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина.

«Я считаю, что это уже невероятное достижение руководства клуба и нынешнего тренера Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. Можно провести расследование, когда клуб при смене тренера поднимался с такого дна, выигрывал регулярку и доходил до финала Кубка Гагарина. Это очень сложная история. Сейчас в финале идут «качели». В первом матче мы победили 4:1, это была классная игра. Вчера проиграли 0:3. Посмотрим, что будет дальше. Каждый матч — отдельная история. Тем более посмотрите на то, что ЦСКА делал ранее — бывало, они проигрывали первую игру, но потом выигрывали с дикими счетами. Так что надо смотреть всю систему: как играет другая команда, как она настраивается. В хоккее очень важен момент, игра может переломиться в секунду: забили в меньшинстве или не реализовали большинство — и все пошло не так. Поэтому, на мой взгляд, в финале оказались две равные команды. Сейчас все решит настрой, мотивация и элемент удачи», — приводит слова Леонова «РБ Спорт».

«Ак Барса» проиграл во втором матче финальной серии против ЦСКА со счетом 0:3. Общий счет в серии — 1-1.

Следующий матч между командами пройдет 21 апреля в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ministr-sporta-tatarstana-final-kubka-gagarina-uzhe-neveroyatnoe-dostizhenie-ak-barsa/
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Леонов
Кубок Гагарина
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