Плющев — о будущем Ковальчука: «Ответ могут дать только руководство «Спартака» и Жамнов»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука.

«На этот вопрос могут ответить только руководство «Спартака» и Жамнов. Откуда же мне знать, будет ли команда продлевать с ним контракт, стоит это делать или нет. У них свои планы, они, может быть, видят ситуацию не так, как я», — цитирует Плющева liveresult.ru.

40-летний Ковальчук в регулярном сезоне КХЛ провел за «Спартак» 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф КХЛ на счету форварда 5 игр и ни одного результативного действия.