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Сегодня, 02:27

Плющев: «У «Автомобилиста» есть стержень, благодаря которому он сможет бороться за победу в Кубке Гагарина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы «Автомобилиста» в борьбе за Кубок Гагарина.

«Я неоднократно говорил, что общий уровень мастерства в нашей лиге упал. Это не средние команды подтягиваются к вершине, а ведущие усредняются. «Автомобилист» играет достаточно стабильно, но без особого куража.

Не чувствуется, что внутри команды есть стержень, благодаря которому она сможет бороться за победу в Кубке Гагарина. Команда не падает ниже определенного уровня, но я не скажу, что «Автомобилист» точно будет бороться за Кубок», — цитирует Metaratings.ru Плющева.

«Автомобилист» набрал 50 очков в 41 матче в этом сезоне и занимает 5-е место в Восточной конференции.

Источник: Metaratings.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
Владимир Плющев
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