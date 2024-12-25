Плющев: «Кузнецов всегда будут выделяться на общем уровне R{K»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего Евгения Кузнецова за СКА.

«Кузнецов тяжело адаптировался в СКА, о чем и сам говорил. Но определенную пользу команде он приносит. Думаю, и будет приносить ее в дальнейшем. Надеюсь, что в плей-офф Кубка Гагарина Евгений будет играть более агрессивно. В целом же Кузнецов достаточно мастеровитый и опытный игрок со своим видением хоккея и достаточной долей лидерства.

Такие мастера, как Кузнецов, всегда будут выделяться на общем уровне лиги своим владением коньками, клюшкой. Поэтому, конечно, Кузнецов выделяется на уровне КХЛ, потому что не все же у нас могут работать на таком уровне и не все владеют такими техническими элементами, которыми владеет Евгений. Это в целом касается всех ребят, которые прошли хорошую школу НХЛ. Для этого таких игроков и берут», — цитирует Legalbet Плющева.