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Сегодня, 00:40

Плющев: «Кузнецов всегда будут выделяться на общем уровне R{K»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру нападающего Евгения Кузнецова за СКА.

«Кузнецов тяжело адаптировался в СКА, о чем и сам говорил. Но определенную пользу команде он приносит. Думаю, и будет приносить ее в дальнейшем. Надеюсь, что в плей-офф Кубка Гагарина Евгений будет играть более агрессивно. В целом же Кузнецов достаточно мастеровитый и опытный игрок со своим видением хоккея и достаточной долей лидерства.

Такие мастера, как Кузнецов, всегда будут выделяться на общем уровне лиги своим владением коньками, клюшкой. Поэтому, конечно, Кузнецов выделяется на уровне КХЛ, потому что не все же у нас могут работать на таком уровне и не все владеют такими техническими элементами, которыми владеет Евгений. Это в целом касается всех ребят, которые прошли хорошую школу НХЛ. Для этого таких игроков и берут», — цитирует Legalbet Плющева.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Владимир Плющев
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