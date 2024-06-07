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Сегодня, 07:52

Плющев: «Радулов — это мастер, но, скажем так, со своими некоторыми комплексами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал переход нападающего Александра Радулова в «Локомотив».

«О перспективах Радулова в «Локомотиве» говорить не буду, как сложится, так и сложится. Но в целом Радулов уже работал с Никитиным, они друг друга хорошо знают, поэтому думаю, что они смогут найти общий язык. Тем более насколько я знаю, у Радулова не было особо большого выбора продолжения карьеры в больших командах. А «Локомотив» — команда топовая, поэтому, видимо, и сошлись.

Усилит ли Радулов Ярославль? Александр — это мастер, но, скажем так, со своими некоторыми комплексами. Если он сумеет с ними справиться, то все будет хорошо, если нет — то посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Vprognoze.ru Плющева.

6 июня ярославский клуб объявил о подписании однолетнего контракта с 37-летним форвардом. В сезоне-2023/24 он сыграл 58 матчей за «Ак Барс» и набрал 40 (16+24) очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-esli-radulov-sumeet-spravitsya-s-kompleksami/
Александр Радулов
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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