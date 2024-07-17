Плющев: «Наверное, у Кузнецова есть основания вернуться в КХЛ»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о переходе нападающего «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА.

«Наверное, у Кузнецова есть основания вернуться в КХЛ. Нет ничего удивительного, что ему могли предложить хорошие условия в одном из топовых клубов нашего чемпионата. Женя – взрослый человек, это уже не тот 16-летний мальчик, который был у меня в юниорской сборной.

Раз он принял такое решение, значит, на то были свои основания. Кузнецов – человек российский. В России сейчас, наверное, ему будет лучше и более комфортно. Он понимает, что век хоккеиста не вечен, уже нужно возвращаться в родную гавань. У меня нет сомнений, что Женя будет выделяться в КХЛ, особенно на фоне тех легионеров, которых приглашают к нам в последнее время. Кузнецов – мастер высокого класса. Он многое умеет в хоккее», – цитирует Legalbet Плющева.