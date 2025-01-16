Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 03:08

Плющев: «То, что происходит в СМИ вокруг СКА и вокруг Ротенберга, оказывает большое давление на команду»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию о возможном увольнении Романа Ротенберга с поста главного тренера СКА.

«То, что происходит в СМИ вокруг СКА и вокруг Ротенберга, оказывает большое давление на команду. Я бы сказал одно: судьба всех тренеров такова, что порой нужно просто держать удар и не обращать внимания на всю шелуху, которая происходит вокруг. Ведь у нас если тренер выигрывает, то его целуют во все места. А если у команды какая-то серия неудач, то специалиста начинают мешать со всем, чем только можно.

По поводу того, заслуживает ли Ротенберг увольнения или нет, я думаю, что у СКА все будет решаться в плей-офф. В прошлом году же никто не рассчитывал, что «Металлург» выиграет Кубок Гагарина. Матчи на вылет — это совершенно другая игра. А то, что СКА выйдет в плей-офф, так это однозначно, а как они будут себя там показывать — уже другой разговор», — цитирует Legalbet Плющева.

Источник: Legalbet
1
Хоккей
ХК СКА
Владимир Плющев
Роман Ротенберг
Читайте также
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
В МИД Армении вызвали посла России
Сегодня
Вчера
Неделя