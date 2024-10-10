Плющев: «В СКА происходят какие-то неординарные вещи»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты СКА на старте текущего сезона FONBET чемпионата КХЛ.

«Видимо, тренерскому штабу пока не хватило времени, чтобы собрать из всех новичков единый коллектив. И вообще в СКА происходят какие-то неординарные вещи. Игроки отказываются от своих контрактов, селекционная работа ведётся по ходу сезона. Эта обстановка добавляет нервозности многим хоккеистам. Так что я не могу сказать, что СКА стабилизировался. Пару сезонов назад СКА был лучше укомплектован и не шарахался из стороны в сторону, имели стабильный состав», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

СКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга набрала 17 очков в 13 матчах.