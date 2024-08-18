Плющев — о Шипачеве в минском «Динамо»: «Видимо, он знает требования Квартальнова»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на переход нападающего Вадима Шипачева в минское «Динамо».

«Не могу сказать, сколько еще лет будет играть Вадим. Это зависит от его желания, а не от моего. И зависит от того, как у него сложится сезон в новой команде. Он может и дальше продолжать играть, но заявлять о себе в Минске надо уже сейчас. Мне сложно сказать, почему он выбрал именно Минск. Видимо, он знает требования Квартальнова. Опытные игроки выбирают команду не только по финансовым условиям, но и по игровым причинам. Видимо, Шипачев понимает, что он может что-то дать минскому «Динамо», — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

Шипачев выступал за «Ак Барс» последние два сезона. С минским «Динамо» 37-летний хоккеист подписал контракт на 2 года.