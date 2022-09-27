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КХЛ

27 сентября, 20:43

Плющев: «Финны вообще долго поддерживали нейтралитет, но теперь начинают отрабатывать упущенное»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на рекомендации Финской ассоциации хоккеистов не переходить игрокам в российские клубы.

«Финны находятся в общем антироссийском тренде. Поэтому в том, что финская ассоциация хоккеистов рекомендовала игрокам не переходить в наши клубы, нет ничего удивительного. Они выполняют то, что сейчас делает почти вся центральная Европа — запрещают въезды, переезды и многое другое на их территории. Они не хотят выпадать из этого всеобщего тренда, это политика. Финны вообще долго поддерживали нейтралитет, но теперь начинают отрабатывать упущенное. Они хотят показать, что они вместе с теми странами Европы, которые все это начали», — сказал Плющев Metaratings.ru.

Отметим, что в КХЛ сейчас выступает лишь один финский хоккеист — Теему Пулккинен из «Трактора».

Источник: https://metaratings.ru/news/plyushchev-prokommentiroval-rekomendatsii-finskoy-assotsiatsii-khokkeya-ne-perekhodit-igrokam-v-ross-1370171/
Владимир Плющев
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