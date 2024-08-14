Плющев — о Ткачеве: «Потеря одного игрока не должна стать катастрофой для всей команды»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на травму нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева.

«Я не знаю, как будет строить команду новый тренер «Авангарда». Будет он рассчитывать на конкретных лидеров или делать стиль более командным — мне трудно судить. Но Ткачёв — это игрок, который сам может создать момент и реализовать его или может создать момент партнёрам по команде. В этом нет сомнений. Конечно, для «Авангарда» Ткачев — это потеря, но хоккей — это командная игра. Потеря одного хоккеиста не должна стать катастрофой для всей команды, — приводит слова Плющева Metaratings.ru.

В конце июля 28-летний Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Срок восстановления составит около полугода.