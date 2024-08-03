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Сегодня, 13:40

Плющев: «Надеюсь, «Торпедо» в новом сезоне покажет не только яркую, но и солидную игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился ожиданиями от игры нижегородского «Торпедо» в новом сезоне КХЛ.

«Посмотрим, как «Торпедо» будет играть в новом сезоне. Это уже третий сезон Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде. Каждый год приносит определенные моменты, которые нужно учитывать в последующих сезонах. Полагаю, что Ларионов сделал определенные выводы и надеюсь, что торпедовцы в предстоящем сезоне покажут не только яркую, но еще и стабильно солидную игру. Потому что на одном энтузиазме бороться за что-то очень трудно, а на солидности и мастерстве уже можно», — приводит слова Плющева Legalbet.

В сезоне КХЛ-2023/24 «Торпедо» завершило свое выступление на стадии 1/8 финала Кубка Гагарина, уступив в серии СКА со счетом 1-4.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Владимир Плющев
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