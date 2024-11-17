Плющев: «Плохо представляю, что Тула сможет выставить в КХЛ боеспособную команду»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на информацию о возможном появлении в КХЛ тульского АКМ.

Ранее «СЭ» стало известно, что АКМ отправил в КХЛ заявку на вступление в лигу с сезона-2025/26.

«У КХЛ есть регламент, которого якобы придерживаются. Если речь о том, что нужно уровнять количество команд, то, пожалуй, нужно. Но вопрос — будет ли она конкурентоспособной? Если это будет клуб, который заранее претендует на статус аутсайдера, у нас такие уже есть. С сентября определись восьмерки в обоих конференциях, разве что на Востоке есть вопросы по «Авангарду». Нам обещали интересный сезон, а получается пока очень веселый. Честно говоря, плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду. У нас в целом не хватает ребят, которые соответствовали бы высокому уровню. Это тогда никому на пользу не пойдет — ни болельщикам, ни соперникам», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне ВХЛ туляки занимают 13-е место в турнирной таблице после 24 матчей, набрав 32 очка.