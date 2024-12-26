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Сегодня, 16:05

Плющев — о ЦСКА: «Третье место не соответствует уровню команды, она должна быть выше»

Сергей Ярошенко
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал нынешнее положение ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции FONBET чемпионата КХЛ.

«Третье место ЦСКА? Конечно, не соответствует уровню команды, она должна быть гораздо выше. ЦСКА должен уверенно играть, а не в догонялки. То, что они в топ-8, это вполне естественно. Еще не хватало, чтобы армейцев столицы в восьмерке лучших не было», — приводит слова Плющева Liveresult.ru.

В последней встрече регулярного чемпионата армейцы обыграли СКА со счетом 6:5, продлив свою беспроигрышную серию до девяти матчей.

Источник: Liveresult.ru
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владимир Плющев
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