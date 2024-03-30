Плющев — о победе «Металлурга» над «Спартаком»: «Магнитка» будет идти до конца»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал «СЭ» выход «Металлурга» в полуфинал Кубка Гагарина. Магнитогорский клуб обыграл «Спартак» (3:0) в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

«У «Спартака» достаточно неплохая атака. Играя у себя дома, тем более в таком матче, когда решается судьба серии, они не просто проиграли, а проиграли всухую. Я не знаю, какая была установка, как они готовились к игре, но проигрывать 0:3 у себя дома, в ответственнейшем матче... У меня объяснений нет. Придаст ли эта победа уверенность «Металлургу»? Думаю, что да. Они вытащили тяжелую серию. Сыграли достаточно убедительно в Москве, практически не оставив шансов. Такие матчи придают уверенность и букет положительных эмоций. Я думаю, «Магнитка» будет идти до конца», — сказал Плющев «СЭ».

«Металлург» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Следующим соперником команды станет «Автомобилист». В другом полуфинале плей-офф КХЛ сыграют «Локомотив» и «Трактор».