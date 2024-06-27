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Сегодня, 06:53

Плющев: «У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что у магнитогорского «Металлурга» есть шансы во второй раз подряд завоевать Кубок Гагарина.

«У «Металлурга» есть все шансы защитить свой титул в следующем сезоне. Магнитогорцы сохранили костяк команды, никаких больших потрясений в клубе не было. Поэтому я более чем уверен, что «Магнитка» будет настроена на повторение своего успеха минувшего сезона», – цитирует Legalbet Плющева.

В финальной серии сезона-2023/24 «Магнитка» обыграла ярославский «Локомотив» – 4-0.

Источник: https://legalbet.ru/news/plyushev-u-metallurga-est-vse-shansi-zashitit-titul-v/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Владимир Плющев
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