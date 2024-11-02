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Сегодня, 15:14

Плющев: «Я уже не уверен, что «Авангард» выйдет в плей-офф»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев поделился мыслями о проблемах «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

«По последним событиям, которые там происходят, я уже не уверен, что они точно выйдут в плей-офф. Там идут какие-то серьезные внутренние разборки. Все кивают друг на друга и не могут понять причину бардака. А она очень простая — надо определить, кто рекомендовал и кто принимал те решения, приведшие к нынешнему плачевному состоянию. Если они на своем льду проигрывают «Ладе», одному из основных конкурентов в борьбе за плей-офф, то дела плохи. Им надо сильно напрячься, чтобы теперь забирать очки у тех, кто находится выше в таблице. А в текущем состоянии сделать это будет очень тяжело», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Авангард» набрал 15 очков за 20 матчей и располагается на 10-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Владимир Плющев

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