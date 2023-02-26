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КХЛ

Сегодня, 18:29

Владимир Ткачев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Трактором»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ для команды.

В последнем матче челябинский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:2. Команда завершила регулярку на девятом месте в турнирной таблице «Востока».

«Мотивация на матч? Нужно готовиться уже к следующему сезону. Играли дома и много болельщиков пришло, огромное им спасибо за поддержку по ходу всего сезона. Есть желание продлить контракт? Только закончился сезон, надо обдумать все, проанализировать, сделать работу над ошибками и потом уже принимать решения. По ходу сезона все игроки не думают о будущем, только конкретно о своей игре и команде.

Осталась недосказанность? Конечно, мы не попали в плей-офф. Плохо играли, провалили начало сезона и стали исправляться после Нового года. Почему провалили начало? Сложно сказать, разные факторы влияют на игру. Значит, в чем-то недоработали. Много матчей проиграли в овертаймах, а если бы вытаскивали эти игры, результат был бы другой. Нужно посидеть, подумать. Навскидку скажу, что надо было поправить игру в овертаймах», — приводит слова Ткачева сайт КХЛ.

29-летний форвард сыграл за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ 63 матча и набрал 37 (16+21) очков.

Владимир Ткачев (ХК Трактор)
КХЛ
ХК Трактор
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