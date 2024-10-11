Владимир Ткачев рассказал, что изменилось в «Тракторе» с приходом Бена Гру

Капитан «Трактора» Владимир Ткачев поделился мнением о главном тренере команды Бенуа Гру.

«Каждый тренер уникален, у всех можно что-то почерпнуть. Бенуа уделяет много внимания нюансам и очень грамотно выстраивает подготовку команды. У нас есть план тренировок и собраний, так что у команды всегда есть перед глазами четкий распорядок дня. Мы работаем интенсивно и всегда заняты делом. Собрания у нас проходят каждый день», — приводит слова Ткачева Metaratings.ru.

С мая 2024 года Гру работает главным тренером «Трактора». Под его руководством челябинский клуб сыграл 13 матчей в КХЛ, в которых одержал девять побед и потерпел четыре поражения.