Юрзинов-младший — о Шабанове: «Мне очень нравится этот хоккеист, манерой игры напоминающий Капризова»

Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» оценил игру защитника Александра Никишина, а также форвардов Максима Шабанова и Ивана Демидова.

— Кто из игроков в этом сезоне восхитил?

— В СКА на виду Никишин и Демидов, а в «Тракторе» — Шабанов, ставший третьим бомбардиром лиги. Мне очень нравится этот парень, манерой игры напоминающий Капризова. Люблю техничных и умных хоккеистов, которые на льду принимают нестандартные решения, могут сделать гол из ничего.

Все трое — яркие личности с огромным потенциалом. Если летом уедут в НХЛ, уверен, и там себя проявят.