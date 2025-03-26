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26 марта, 19:15

Юрзинов-младший — о Шабанове: «Мне очень нравится этот хоккеист, манерой игры напоминающий Капризова»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» оценил игру защитника Александра Никишина, а также форвардов Максима Шабанова и Ивана Демидова.

— Кто из игроков в этом сезоне восхитил?

— В СКА на виду Никишин и Демидов, а в «Тракторе» — Шабанов, ставший третьим бомбардиром лиги. Мне очень нравится этот парень, манерой игры напоминающий Капризова. Люблю техничных и умных хоккеистов, которые на льду принимают нестандартные решения, могут сделать гол из ничего.

Все трое — яркие личности с огромным потенциалом. Если летом уедут в НХЛ, уверен, и там себя проявят.

Владимир Юрзинов.Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из «Трактора» остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»

Александр Никишин
Иван Демидов
Илья Шабанов
Владимир Юрзинов-младший
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