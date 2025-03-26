Юрзинов-младший: «На Гатиятулина зла не держу»

Известный хоккейный тренер Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» приоткрыл подробности ухода из «Трактора» в апреле 2020-го.

— Ваша последняя команда — «Трактор» в сезоне-2019/20. Почему там не задержались?

— Конечно, я не предполагал, что в Челябинске так все быстро закончится. Пригласили меня в ноябре. Сразу столкнулся с большими сложностями, многое пришлось перестраивать на ходу. Отсюда и череда поражений. В дальнейшем ситуация наладилась, «Трактор» показывал достойную игру. Но поезд уже ушел. Думаю, после Нового года вопрос с моим преемником (Анваром Гатиятулиным. — Прим. «СЭ») был решен.

— Все провернули за вашей спиной?

— Нельзя так говорить! Ни в коем случае! Жизнь по-разному складывается. Для кого-то удачно, для кого-то не очень — как для меня применительно к этой истории...

На Гатиятулина зла не держу. Он ведь челябинский, воспитанник «Трактора», с родным клубом мог обсуждать что угодно. Да, у меня остался неприятный осадок, но это уже издержки профессии. К сожалению, не всегда тренерский путь усеян розами. Чаще вынуждены ходить по шипам.