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26 марта, 18:15

Юрзинов-младший: «На Гатиятулина зла не держу»

Александр Кружков
Обозреватель
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Известный хоккейный тренер Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» приоткрыл подробности ухода из «Трактора» в апреле 2020-го.

— Ваша последняя команда — «Трактор» в сезоне-2019/20. Почему там не задержались?

— Конечно, я не предполагал, что в Челябинске так все быстро закончится. Пригласили меня в ноябре. Сразу столкнулся с большими сложностями, многое пришлось перестраивать на ходу. Отсюда и череда поражений. В дальнейшем ситуация наладилась, «Трактор» показывал достойную игру. Но поезд уже ушел. Думаю, после Нового года вопрос с моим преемником (Анваром Гатиятулиным. — Прим. «СЭ») был решен.

— Все провернули за вашей спиной?

— Нельзя так говорить! Ни в коем случае! Жизнь по-разному складывается. Для кого-то удачно, для кого-то не очень — как для меня применительно к этой истории...

На Гатиятулина зла не держу. Он ведь челябинский, воспитанник «Трактора», с родным клубом мог обсуждать что угодно. Да, у меня остался неприятный осадок, но это уже издержки профессии. К сожалению, не всегда тренерский путь усеян розами. Чаще вынуждены ходить по шипам.

Владимир Юрзинов.Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из «Трактора» остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»

КХЛ
ХК Трактор
Владимир Юрзинов-младший
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