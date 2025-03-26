Юрзинов-младший: «Было предложение из КХЛ. Дал согласие, а на следующий день прочитал, что команду возглавил другой»

Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший в интервью «СЭ» рассказал, что за последние пять лет получил одно предложение из КХЛ.

— Почему вы уже пять лет без работы?

— Честно? Сам задаюсь этим вопросом — и не нахожу ответа. Злюсь, обижаюсь, ворчу... Безумно скучаю по куражу и адреналину, которые приносит тренерская профессия. Их ничто не заменит.

С 2020-го у меня было одно предложение из КХЛ. Дал согласие, а на следующий день прочитал в интернете, что команду возглавил другой тренер. Но все равно остаюсь оптимистом. Думаю, скоро снова буду востребован. Я не раскисаю, держу себя в форме, постоянно смотрю КХЛ ТВ. Причем не как зритель — выхватываю глазом, что у команды с игрой в большинстве. Что с обороной. Как выходят из зоны. Каждого хоккеиста знаю не только по фамилии — по году рождения!