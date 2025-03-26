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26 марта, 18:00

Юрзинов-младший: «Мы, Юрзиновы, однолюбы»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-тренер «Локомотива», «Салавата», «Трактора» и других российских клубов Владимир Юрзинов-младший, которому сегодня исполнилось 60 лет, в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к юбилею.

— Круглые даты в вашей семье идут по пятам. В сентябре 2024-го родители справили бриллиантовую свадьбу — 60 лет. 20 февраля отцу — Владимиру Юрзинову-старшему — исполнилось 85. Теперь у вас юбилей...

— А в июне еще и жемчужная свадьба — с Ириной 30 лет вместе. Как видите, мы, Юрзиновы, однолюбы.

Ну а дни рождения у нас не принято отмечать. Из-за работы, которая и для отца, и для меня всегда на первом месте. Когда ты главный тренер и чемпионат в разгаре, мысли только о хоккее. К тому же привыкли, что постоянно в разъездах, график насыщенный, на посиделки времени нет. Лишь в отпуске есть возможность спокойно собраться всей семьей.

У меня-то пока пауза в карьере, а отец занимает в СКА должность советника, он то в Петербурге, то в Швейцарии. Общаемся в основном по телефону. Но летом в Москве обязательно встретимся и вот тогда уже отпразднуем все: бриллиантовую свадьбу, жемчужную, оба юбилея...

Владимир Юрзинов.Владимир Юрзинов-младший: «От ухода из «Трактора» остался неприятный осадок. Но на Гатиятулина зла не держу»
Хоккей
Владимир Юрзинов-младший
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