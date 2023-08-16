Жарков выразил соболезнования в связи со смертью Амирова

Нападающий «Трактора» Владимир Жарков в интервью «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

«Эта новость, конечно, ошарашила. Смотришь, хоккей, а тут вот это происходит... Веселый, жизнерадостный парень, который хотел добиться чего-то большего на взрослом уровне, но так и не смог прочувствовать его. Родителям выражаю соболезнования от всей челябинской команды, очень жалко парня.

Все думали, все до последнего верили, что организм как-нибудь переборет эту болячку, и он восстановится. Сейчас хоккей уходит уже на второй план, потому что все время думаю о Родионе , тем более я его знал лично — это большая трагедия. Он был вежливым, всегда улыбался, никогда не было никакого негатива и к нему никогда не было вопросов — всегда выполнял и делал то, что ему говорили. Я имею в виду не только хоккейную площадку, но и бытовые вещи в раздевалке. И мне очень приятно, когда молодые пацаны приходят и ведут себя так вежливо и уважительно.

Парень был очень талантливый, помню , как он в тройке с иностранцами феерил на турнире в Казахстане — голов пять забил, наверное. Я думал, что он действительно сможет выстрелить. Мы все до конца верили, что все перевернется, что он победит эту болезнь. Очень тяжело после таких новостей, лучше бы их вообще не было... » — сказал Жарков.

О смерти 21-летнего Амирова стало известно 14 августа.

В феврале 2022 года стало известно об опухоли головного мозга у форварда. Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.